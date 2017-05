Russland, d'Tierkei an den Iran hu sech en Donneschden am Kader vun den Syrien-Friddensgespréicher am Kasachstan op Schutzzonen a Syrien gëeenegt.

Méi genee war vun 4 Deseskalatiounszone rieds. D'Vereenten Natioune begréissen dës Mesure an schwätze vun engem ganz encouragéierende Schrëtt. Et wär awer wichteg fir elo och wierklech d'Liewenskonditioune vun de Mënschen am Biergerkrichsland ze verbesseren, sou den UNO-Generalsekretär Antonio Guterres.Wéi vill Succès dës Mesure wäert hunn, gëtt ënnerschiddlech beuerteelt. Déi syresch Oppositioun sot, si wären net Deel vun dësem Accord. Ausserdeem hunn d'USA sech skeptesch gewisen, well den Iran an dësem Accord de Rôle vum Garant iwwerhëlt, ma bis ewell wär Teheran ëmmer just fir méi Gewalt an Syrienresponsabel gewiescht.