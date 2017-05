De Countdown leeft. E Sonndeg wielt Frankräich am zweeten Tour vun de Presidentiellen säin neie Staatschef an Europa ziddert mat.

De sozialliberale Kandidat Emmanuel Macron hat en Donneschde säi leschte Wahlkampfoptrëtt, wou hie versicht huet, besonnesch déi skeptesch Wieler vum lénke Bord fir sech ze gewannen. D'Marine Le Pen war net iwwerraschend bei hiren eegene Supporter an huet sech als Stëmm vum Vollek géint de „System“, also den „establishment“ presentéiert.E Freiden ass de leschten Dag vum Wahlkampf, duerno dierfen déi franséisch Medie keng nei Interviewe mat den zwee Finaliste méi publizéieren.De Ballotage e Sonndeg gëtt uechter Europa mat vill Spannung erwaart. Leschte Sondage ass den onofhängegen, fréiere Wirtschaftsminister a Kandidat vum Mouvement „en Marche“ Emmanuel Macron däitleche Favorit mat 59 bis 60 Prozent vun de Stëmmen. D'Marine Le Pen vum Front National kënnt op 40 bis 41 Prozent. Grouss Onbekannt bleift awer d'Zuel vun den Net-Wieler an den Enthalungen.Egal wien gewënnt, zentral Erausfuerderung fir den neie President ass nieft der héijer Aarbechtslosegkeet och de Kampf géint den Terrorismus.