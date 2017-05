© AFP

Déi betraffe Koppel mat hirem zwee Joer ale Jong, déi schonn a Fliger fir vun Hawaii op Los Angeles souzen, goufe vum Bordpersonal opgefuerdert d'Maschinn nees ze verloossen. D'Fluchgesellschaft huet sech antëscht fir deen, wéi et heescht "bedauerlechen" Virfall, entschëllegt an der Famill eng Entschiedegung offréiert.



Ausléiser vum Sträit war, dass déi betraffe Famill amplaz vun hirem 18 Joer ale Fils, dee mat enger anerer Maschinn méi fréi geflu war, hire klenge Bouf vun zwee Joer mat u Bord geholl hat a fir dësen eng Plaz an Usprooch geholl huet.



De Virfall gouf deelweis gefilmt. Dorobber ass ze héieren, wéi e Member vun der Crew seet, dass duerch dëst Vergoen d'Koppel kéint an de Prisong kommen an hir Kanner an eng Fleegefamill. Dem Bordpersonal no, hätt dee Klenge mussen um Schouss vun den Eltere sëtzen. Nodeems sech de Sträit ëmmer méi zougespëtzt huet, gouf d'Famill aus dem Fliger gehäit. Eréischt méi spéit hätte si gesinn, dass eng hallef Dose Leit drop gewaart hätten, fir an de Fliger ze klammen, sou dee betraffene Papp. De Vol wier iwwerbucht gewiescht.



Déi amerikanesch Fluchgesellschaft United Airlines hat scho fir een ähnleche Skandal gesuergt.