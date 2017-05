De Pulse-Club zu Orlando am US-Bundesstaat Florida, an deem en Attentäter am Juni zejoert 49 Mënschen erschoss hat, soll e Musée a Gedenkplaz ginn.

© AFP

D'Proprietairin vum Club huet en Donneschdeg annoncéiert, si wéilt en dauerhafte Bäitrag zu dëser Tragedie leeschten. Hire Club wier elo schonn "hellege Buedem" a soll elo eng "Plaz fir Heelung" ginn.



Den 29 Joer alen Omar Mateen, en US-Bierger a Jong vun afghaneschen Immigranten, hat den 12. Juni 2016 49 Mënschen erschoss an 68 weiderer blesséiert, ier hien vun engem Polizist erschoss gouf.Den Attentäter hat sech, wéi et schéngt, duerch dschihadistesch Propaganda am Internet radikaliséiert. Während der Geiselnam vun 3 Stonnen hat hie bei der Police ugeruff a sech zum IS bekannt.

De Club ass zanter dem bluddegen Attentat zou. Virum Gebai goufen ëmmer nees Käerzen ugefaang a Blummen fir d'Affer néiergeluecht. U sech wollt d'Proprietairin d'Etablissement verkafen, ma den elo geplangte Musée soll vun der Stëftung "OnePULSE" bedriwwe ginn.