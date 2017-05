Wéi et an der Nuecht op e Samschden aus der Zentral vun der Beweegung ‘En marche’ geheescht huet, wier et eng geziilte Cyber-Attack gewiescht fir Zweiwel an Desinformatioun ze streeën.

Dausenden intern Dokumenter, Emailen a Rechnunge waren am Internet opgedaucht, Daten an engem Volume vun iwwer 9 Gigabyte.

Ween derhannert stécht, ass bis ewell net gewosst.

D’Wahl-Kommissioun huet awer eng Warnung un d’Medien erausginn, fir déi geleakten Dokumenter ze publizéieren. D’Verbreede vu falschen Informatioune wier strofbar, a bis ewell kéint een net sécher sinn, dass et sech net och ëm gefälschten Ënnerlagen handelt.

Engem allerleschte Sondage vun Ipsos no, deen e Freiden den Owend spéit nach publizéiert gouf, läit de Macron momentan bei 62% vun Leit, déi hien e Sonnde géife stëmmen. D’Marine Le Pen kéim op 38%.