Bei de Gemengewahlen an villen Deeler vu Groussbritannien, sinn déi Konservativ vun der Premierministesch Theresa May als kloer Vainqueuren ervirgaangen.

Nom Ausziele vun de Stëmme kënne si en Zouwuess vu 558 Mandater verbuchen. An 11 kommunale Parlamenter hunn d’Torries elo souguer eng absolutt Majoritéit.

D’Labour-Partei huet dergéint däitlech u Stëmme verluer, genee wéi och d’Rietspopuliste vun Ukip, déi 114, vun hire bis ewell 115 Sëtz mussen ofginn, an deemno elo quasi inexistent an de Regional-Verwaltunge sinn.

Verschidden Experten haten am Virfeld vun deene Gemengewahle gemengt, dass et e gutt Stëmmungsbild wier, am Virfeld vun de Parlamentswahlen vum 8. Juni.