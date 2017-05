An der Tierkei geet den Erdogan-Regime weider géint presuméiert Membere vun der Gülen-Beweegung vir.

107 Riichter a Procureure goufen e Freiden den Owend suspendéiert, ebe well hinnen nogesot gëtt, dass si Sympathisante vum Fetullah Gülen solle sinn.

Der staatlecher Noriichtenagence Ynatolou no, sinn domadder elo bis ewell iwwer 4.200 héich Magistraten an der Suite vum Putschversuch am Juli zejoert entlooss ginn.