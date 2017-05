A Syrien gouf d'Wafferou an de Schutzzone schonn no e puer Stonnen net agehalen, dat mellt de syreschen Observatoire fir Mënscherechter.

Ënnert anerem wier et eng Attack vu Regierungstruppen op déi vu Rebelle besate Stad Al-Latamana ginn.



Russland, d'Tierkei an den Iran ware sech jo iwwer 4 Schutzzonen eens ginn, an deenen eng Wafferou hätt solle gëllen. Den IS an aner Terrorgruppe sollen awer weider bekämpft ginn.