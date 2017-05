© AFP

Déi radikal-islamesch Hamas huet e neie Leader un hir Spëtzt gewielt. De Successeur vum Chaled Meschaal, deen am Exil zu Doha sëtzt, gëtt elo den Ismail Hanijeh, deen zanter Joren d'Hamas am Gaza-Sträifen uféiert. Den Hanijeh gëllt als Pragmatiker am Konflikt mat Israel.



Eréischt virun e puer Deeg huet sech d'Palestinenserorganisatioun fir d'éischte Kéier zanter hirer Grënnung 1987 een neie politesche Programm ginn. Doranner hu si ugedeit, si kéinten e Palestinenserstaat an de Grenze vun 1967 op d'mannst zäitweis acceptéieren. Experten no wéilt d'Hamas mat dëser Approche versichen, nees un den internationalen Noost-Verhandlungen Deel ze huelen.