Virun der libescher Küst hunn eng Partie arméiert Männer ee Flüchtlingsboot mat 129 Leit iwwerfall. D'Männer sinn an engem Speedboot dem Schlauchboot hannendru gefuer an hunn d'Flüchtlinge gezwongen, hinnen hire komplette Besëtz ze ginn. Dunn hu se de baussechte Moto vum Schlauchboot ofmontéiert an d'Leit hirem Schicksal iwwerlooss. Eréischt e puer Stonnen duerno konnten d'Flüchtlinge vun der libescher Garde-Cote gerett ginn.Zanter Ufank vum Joer sinn iwwer 24.000 Flüchtlinge vu Libyen an Italien gefuer, dat mellt d'UNO Hëllefswierk fir Flüchtlingen UNHCR.