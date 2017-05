© Nadine Gautier / RTL Radio Lëtzebuerg

Wéi wäerte sech déi 47 Millioune wahlberechtegt Fransousen e Sonndeg entscheeden? Zu Paräis ass um Dag virun de Wahlen net vill ze spiere gewiescht, datt do e Sonndeg ee wichtegen Dag usteet. D'Nadine Gautier ass fir eis op der Plaz an huet an der franséischer Haaptstad ee Lëtzebuerger Student begéint. Hien ass zanter 4 Joer do a studéiert op der Sorbonne Droit. Wéi gesinn hien a seng franséisch Kollegen d'Wahlen?

Franséisch Presidentiellen 1 / Reportage Nadine Gautier



Et ass ee verreenten Dag zu Paräis, an d'Leit kucke nawell e bësse queesch dran. Ass et vläit just wéinst dem Wierder, oder awer wéinst e Sonndeg, souzesoen d'Rou virum Stuerm? Op jidder Fall mierkt een hei am 6. Arrondissement net ganz vill vun de Presidentiellen. Nëmme vereenzelt si Plakater vun de Kandidaten opgeriicht, do wou e Sonndeg d'Wahlbureaue sinn, a praktesch keent vun de Plakater nach ganz ass. Ganz anescht awer ass et, wann ee mat de Leit an d'Diskussioun kënnt, seet den Nicolas Wurth, deen hei zu Paräis studéiert. Et géif praktesch keen anert Thema ginn. Och net bei senge Studiëkollegen, déi dës d'Kéier fir d'éischt un de Wahlen dierfen deelhuelen.

Vill vun de Kandidaten hu jo mat hire Campagnë vill Jonker mobiliséiert, dorënner den Emmanuel Macron oder de Jean-Luc Mélenchon. Do ware vill Jonker mobiliséiert, och der scho vu 16 Joer, déi gesot hunn, datt si sech fir Politik interesséiere wëllen a bei deem Mouvement matmaache wëllen. Den Nicolas Wurth kennt dann och Leit, déi sech engagéiert hunn, ma och anerer, deenen dat ganzt egal ass.

E Sonndeg gëtt effektiv och mat enger ganzer Partie Abstentioune gerechent, oder awer mat Bulletin blanc.Vill Leit hu keng Loscht wielen ze goen, well kee vun deenen zwee Kandidaten hinnen eppes seet. Ma de jonke Lëtzebuerger Student gesäit dat als e grousse Problem, well all Vote Blanc ass eng Stëmm fir d'Marinne Le Pen. Dofir soen déi traditionell Parteien hire Leit och, datt si net Blanc solle wielen, mä gitt den Emmanuel Macron wielen. Och fir si geet et drëms, fir esou vill wéi méiglech géint de Front Nationale ze wielen.





Xavier Bettel: Neie President muss Leit nees zuesummebréngen

Am fréien Owend huet d'Nadine Gautier dann och de Premier Xavier Bettel um Bord vun der Seine zu Parais begéint. Deen ass privat do ënnerwee, nodeems hien e Freideg am Kader vun engem Lëtzebuerger Owend am Grand Palais war.





Franséisch Presidentiellen 2 / Reportage Nadine Gautier



Et dierft een net d Handbrems zeien, wéi d'Marine Le Pen dat wëlles huet, seet de Lëtzebuerger Premier a mécht ganz kloer: D'Spëtzekandidatin vum Front National géif alles representéieren, wat hien, de Xavier Bettel, bekämpft. Mam Emmanuel Macron hätt een dogéint ganz vill gemeinsam Punkten. Déi wichtegt Tâche, déi de 25. President vun der Republik huet, ass, d'Leit nees zesummenzebréngen.

Eng vun der Persounen, déi gewielt kënne ginn, weess een, datt déi och aner Länner respektéiert an dat ee mat där Persoun schaffe kann. Den anere Kandidat dogéint wëll alles, wat sech opgebaut gouf, vu Frëndschaft, zesumme schaffen, zesumme liewen oder Respekt. Dorëms geet den Anti-Programm vun der Madame Le Pen, seet de Xavier Bettel. Mam Här Macron dogéint huet ee vill méi e Partner fir Lëtzebuerg.

Ënnert dem Emmanuel Macron kéint de Choix vum Premier Ministre och just ee bessere sinn, wéi deen, deen d'Marine mam Nicolas Dupont d'Aignan geholl huet, dee géif Lëtzebuerg absolut net appreciéieren an ëmmer nees op eis klappen, seet de Premier Xavier Bettel .

Egal op wéiee Kandidat de Choix och fale géif, de Lëtzebuerger Premier géif weider an Zukunft versichen, op wichtege Sujeten, wéi Cattenom, z'intervenéieren. Et gouf positiv Echoen, ma dem Här Hollande seng Regierung wäert an den nächste Wochen net méi do sinn. Et hofft een dann och, datt een elo en neien op dee Poste kritt, mat deem een an deenen Dossiere ka schaffen.

Den Interview mam Premier Xavier Bettel gesitt Dir den Owend bei de Kollegen vun der Televisioun.