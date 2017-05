Am Ballotage sti sech jo de partei-onofhängegen Emmanuel Macron an d’Spëtzekandidatin vum Front national, d’Marine Le Pen géintiwwer. Déi 2 konnte sech virun zwou Woche mat 24, respektiv 21,3% vun de Stëmmen am éischten Tour duerch setzen.

Och wann dem Macron an de leschte Sondagen déi besser Chancen nogesot ginn, kéint et um Enn eng enk Geschicht ginn, well eng kleng Wahlbedeelegung gefaart gëtt, oder vill Leit hir Stëmmziedele wäiss wëllen ofginn, well hinne kee vu béide Kandidate wierklech zouseet.

Déi éischt Resultater däerfen a Frankräich net virun Punkt 20 Auer den Owend publizéiert ginn.



An den départements d'outre mer, wéi op der Guadeloupe oder op der Martinique, hunn d'Wahlbüroe schonn e Samschden opgemaach.

Och d’Fransousen, déi hei am Land wunnen, sinn natierlech nees opgeruff wielen ze goen. D’Wahlbüroen am Lyçée Vauban um Lampertsbierg si vun de Moien 9 Auer bis den Owend um 19 Auer op.

Sécherheetsmesuren am Hexagone

D’Wahlen a Frankräich stinn haut natierlech ënner strengste Sécherheetsmesuren. Dausenden Polizisten an Zaldote goufe mobiliséiert. D’Gefor fir en Attentat ass am Hexagon weider eminent.

En Ex-Zaldot, deen e Freideg verhaft gouf, well hien eng Militär-Uniform mat Symboler vum islamesche Staat drop unhat, huet e Samschden den Owend gestanen, dass hien en Attentat op eng Militär-Kasär bei Paräis geplangt hat.

Am Mann sengem Auto gouf en USB-Stick séchergestallt, wou e Bekenner-Schreiwes zum IS drop war, an an den Hecken nieft dem Won ware Schosswaffen a Munitioun verstoppt.