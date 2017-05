2008 hat de Sherchan de Rekord als eelste Mënsch um Mount Everest geknackt

Ma schonn um Basis-Lager huet dem Mann säin Häerz awer net méi matgemaach an hien ass um Sonnde verstuerwen.

Bis ewell huet de Japaner Yuichiro Miura de Rekord als eelste Mënsch um Everest, mat engem Alter vun 80 Joer.

Iwwregens hale sech den Ament honnerte vu Leit am Basis-Camp vum Everest op, déi dëser Deeg wëllen op den Daach vun der Welt. Mëtt Mee sinn d’Wieder-Konditioune fir gewéinlech am Beschten. Net manner wéi 750 Biergsteiger hu sech eng Autorisatioun gefrot fir erop, an dat just fir elo de Mount Mee.