Lokale Medien no wär d'Ongléck e Sonnden de Moien an der Provënz Gia Lai geschitt, wéi e Camion de falsche Wee an eng Einbahnstrooss eragefuer a mam Bus kollidéiert ass. Der Noriichtenagence Vietnam News si weider 23 Leit aus dem Bus verletzt ginn.2016 sinn am Vietnam bal 9.000 Mënsche bei Verkéiersaccidenter gestuerwen. Schold doru si ganz dacks déi schlecht Stroossen, de lamentabelen Zoustand vun de Gefierer oder de Fait, datt d'Verkéiersregelen net respektéiert ginn.

E grujeleche Busaccident gouf et och e Samschden am afrikanesche Land Tansania.E vollbesate Schoulbus ass wéinst ze héijer Vitesse vun der Strooss ofkomm an huet sech iwwerschloen. 32 Leit, dorënner 29 Kanner hunn net iwwerlieft.