Op Uerder vum Etat Major vun der Bundeswehr soll iwwerall no méigleche verstoppte Wehrmacht-Reliquien oder anere Saache gesicht ginn, a wann eppes fonnt gëtt, muss et gemellt a bestrooft ginn.Hannergrond ass de Skandal ronderëm en Offizéier, dee verhaft gouf a méiglecherweis Attentater geplangt hat. An der Kasär, wou hie stationéiert war, zu Illkirch, no un der franséischer Grenz, wieren eng sëllechen esou Nazi-Symboler a Reliquië fonnt a sécher gestallt ginn.Et géif em d’Reputatioun vun der Bundeswehr goen, an esou Géigestänn wieren op kee Fall z'acceptéieren, gëtt d’Verdeedegungs-Ministesch Urusla Von der Leyen an der däitscher Press zitéiert.