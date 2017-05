Internat.: Am meeschte gelies

#Louvre Fin des vérifications, retour à la normale. — Préfecture de police (@prefpolice) May 7, 2017

#Louvre Il s'agit de simples vérifications en cours conduites par mesure de précaution. — Préfecture de police (@prefpolice) May 7, 2017

Géint 14.30 Auer huet d'Police matgedeelt, datt d'Kontrollen eriwwer wären.D'Police hat preziséiert, datt et sech just ëm eng Sécherheetsmesure gehandelt huet.Verschidde Medien hate gemellt, et wär eng Wallis oder eng Posch fonnt ginn.