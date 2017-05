Demonstrantinne waren all wäiss ugedoen an hu virun allem géint d'Ënnerdréckung protestéiert, déi d'Regierungsgéigner an de leschte 5 Wochen hu mussen erdroen.Zanter Ufank Abrëll gi virun allem Studenten an Membere vun der Oppositioun all Dag op d'Stroossen an fuerderen e Récktrëtt vum President Nicolas Maduro. Dat südamerikanescht Land ass zanter Méint an enger schwéierer Wirtschafts- an Versuergungskris.