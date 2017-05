De ville Reen huet awer vill franséisch Bierger am Québec net dovunner ofgehalen, fir hir Stëmmen fir d'Presidentiellen ofzeginn. © AFP

Am Québec a Kanada hält et net op mat Reenen an dobäi kënnt, dass de Schnéi ufänkt mat schmëlzen. Dat Ganzt féiert natierlech zu massiven Iwwerschwemmungen am Oste vu Kanada. Bis haut sinn iwwer 1.500 Haiser iwwerschwemmt ginn an iwwer dausend Leit hunn missen a evakuéiert ginn. De Waasserpeegel kéint op alle Fall nach 2-3 Deeg klammen, esou den Premierminister aus dem Québec Philippe Couillard, deen d'Bierger an den concernéierten Dierfer a Stied och opgeruff huet, fir hir Haiser mat Zäit ze verloossen. Iwwer 400 Zaldote goufen als Verstäerkung an d'Regioun geschéckt.