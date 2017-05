© AFP (Archiv)

Eng israelesch Minister-Kommissioun huet e Sonndeg ee Gesetzprojet guttgeheescht, dee virgesäit, Arabesch als zweet offiziell Sprooch an Israel ofzeschafen.



De ganz ëmstriddene Projet gesäit vir, dass Arabesch an Zukunft just nach ee status spécial soll hunn an dass Israel als „national Heemecht vum jüdesche Vollek“ soll bezeechent ginn. D'Gesetz muss awer fir d'éischt nach zwee Mol duerch d'Parlament. Een ähnleche Projet war schonn 2014 net duerch komm.



Kritiker gesinn doran eng Diskriminatioun vun der arabescher an anere Minoritéiten am Hellege Land. Iwwer 20 Prozent, also 8,7 Milliounen Israelien, sinn nämlech Araber.