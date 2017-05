D'SPD, déi aktuell d'Regierung am Landtag stellt, gouf an de Wahlen a Schleswig-Holstein vun der CDU iwwerholl.

Am klenge Bundesland Schleswig-Holstein, ganz am Norde vun Däitschland, waren e Sonndeg Landtagswahl, op déi mat Spannung gekuckt gouf. Se gëllt als ee Stëmmungsbarometer fir d'Bundestagswahlen am September. Déi konservativ CDU gëtt do déi stäerkste Kraaft an d'SPD verléiert däitlech par Rapport zu 2012. Ma bei de leschte Wahlen konnt d'SPD mat enger Koalitioun d'Landesregierung stellen. Dës Kéier dierft dat méi schwéier ginn.

Éischte Prognosen no léien d'Sozialdemokraten an dem Landesparlament elo bei 26 Prozent (-4,4)an d'CDU bei 34 Prozent (+2,2). Drëttstäerksten Kraaft sinn déi Gréng mat 13,5 Prozent (+0,3) an och déi liberal FDP huet däitlech zougeluecht an ass op 11,5 (+3,3) Prozent. D'AfD muss mat 5,5 Prozent nach zidderen, déi Lénk kommen op 3,5 Prozent (+1,3).