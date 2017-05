© AFP

Am Norde vun Däitschland zu Hannover goufen um Sonndeg 50.000 Leit evakuéiert, fir 3 Bommen aus dem Zweete Weltkrich z'entschäerfen. Dobäi goufen et awer Problemer. Déi éischt zwee sougenannten „Blindgänger“ konnten ouni Problemer eliminéiert ginn. Bei der 3. war den Zünder awer sou staark beschiedegt, dass d'Bomm net konnt manuell entschäerft ginn. Elo muss een Spezialgerät agesat ginn. Experten hoffen, dass et domat klapp. Kontrolléiert Sprengungen an engem Stadgebitt sinn nämlech relativ riskéiert.