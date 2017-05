De Chauffer vun engem gréngen eeleren 3er BMW Kombi E36 hat aus net gekläerter Ursaach d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer an ass an d'Leitplanke gerannt. Hien ass viru gefuer bis bei d'Kierch op Irsch, ass aus sengem Won erausgeklommen a gouf do vun enger Persoun ugeschwat.



Op der Plaz vum Accident gouf e Lëtzebuerger Nummereschëld fonnt, wat allerdéngs vun engem Auto ass, dee virun e puer Joer ofgemellt gouf.



Beschreiweng vum gesichten Automobilist:

Dem Zeien no handelt et sech ëm e Mann vun ëm déi 25 Joer, dee wahrscheinlech Lëtzebuergesch geschwat huet.

Hie soll tëscht 1m75 an 1m80 grouss sinn an donkel Hoer hunn.

Den Automobilist hat e Sonnden en donkele Pullover an eng Jeans un.