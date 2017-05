Dat mellen d'USA an déi afghanesch Regierung. Den Abdul Hasib wier Enn Abrëll während engem geziilten Asaz vu Spezialunitéiten ëm d'Liewe komm, sou de Presidentepalais zu Kabul. Den Hasib gëllt als Haaptresponsabele vun den Attentater op dat gréissten afghanescht Militärspidol am Mäerz mat op d'mannst 50 Doudegen. Déi amerikanesch Arméi huet den Doud vum Mann confirméiert.



Wéi et heescht, wieren donieft nach eng ganz Partie weider héichrangeg Vertrieder vum IS ëm d'Liewe komm souwéi 35 Dschihadisten. Déi afghanesch Regierung huet iwwerdeems annoncéiert, dass si mat hirem Kampf géint Miliz an aner terroristesch Gruppe weider fiert.