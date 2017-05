"En marche" soll et mat Frankräich weidergoen, mä do heescht et "pas droit à l'erreur" fir de Macron, op deem seng éischt Schrëtt genee wäert gekuckt ginn.

Apaisement" vun der Politlanddschaft an d'Leit nees rassembléieren, zesumme féieren - dat ass de Mot d'Ordre, deen d'Parteien um Dag nom Duel Macron-Le Pen erausginn...wéi soll et weider goen an deem Frankräich?



Après Presidentielle - Reportage vum Roy Grotz





De Président-sortant wëll e soignéierten Äddi, dee neie Jonken, wëll sech affichéieren a seng Arrivée am Elysée soignéiert virbereeden an d'Parteie wëlle sech esou séier wéi nëmme méiglech an d'Campagne fir d'Parlamentswahlen engagéieren - esou annoncéiert sech d'Woch virun der Passation des Pouvoirs déi den nächste Sonndeg tëscht Hollande a Macron ass.

Et ass fir d'éischte Kéier nom 22. Februar, datt sech béid Männer um Méindeg de Mueren - op d'mannst offiziell - erëm gesinn hunn, dat beim Néierleeë vun enger Gerbe am Kader vun de Commemoratiouns-Festivitéite fir den Armistice.







"Continuité de l'Etat" - D'Symbol vun esou engem protokollaresche Feierdag - heescht net Kontinuitéit an der Politik - dat huet een um Méindeg de Mueren och gemierkt, wéi sech de Macron ënnert d'Leit gemëscht huet an der Presidence wollt eng frësch, jonk an nei Duerstellung ginn.

No der Zeremonie gouf de Nach-President Hollande gefrot, op hien sech net vum Macron, sengem demissionären Wirtschaftsminister, verrode gespuert huet. Dat empfënnt den Hollande net esou... en huet dem Macron fir seng Victoire felicitéiert an en och invitéiert sech bei him ze mellen, wann en e Rot bräicht.

Schonn e Mëttwoch gesi mer dann nees Hollande a Macron niefteneen - an zwar fir d'Festivitéite vum Ofschafe vun der Sklaverei - deen Dag ass och eng leschte Kéier de Ministerrot beieneen.

Ganz sécher ass et, datt de Macron weess, wien hien als Premierminister wäert huelen - vun deem Gesicht hänkt da sécher och of, ob mer an der neier Regierungsequipe och Vertrieder vun de Sozialisten, der Gauche an der Droite erëmfannen oder nëmmen nei Gesiichter- en Zeeche vun Cohabitatioun en vue vun de Parlamentswahlen, woufir "En marche" eréischt 14 Kandidaten stoen huet.



Nimm déi zirkuléieren sinn de Xavier Bertrand, den aktuellen Defense-Minister Jean-Yves Le Drian, Gérard Collomb, Richard Ferrand mä och d'Christine Lagarde, de Jean-Louis Borloo oder och nach de François Bayrou.

Gespaant dierft een och sinn op d'Campagne vun der Droite a wéi sech "Les Républicains" opstelle wäerten, sou sech ewell Politiker wéi Bruno Le Maire, Jean-Pierre Raffarin an Edouard Philippe prett soten, fir mam Macron zesummen ze schaffen.

Sondagen, déi nach virum zweeten Tour vun der Presidentielle gemeet goufen, creditéieren "En Marche" mat 22% fir d'Parlamentswahlen am Juni - et kéint deemno wéi esouguer fir d'Majoritéit duergoen. Wann net heeschen d'Optioune fir de Macron Koalitioun oder Cohabitatioun. Baroin a Mélenchon wëlle sech deem an de Wee stellen.

D'Reform vum Aarbechtsrecht dierft dann och ee vun de Knackpunkten ginn, där sech déi nei Ekipp Macron no der Transitioun ze stellen huet.