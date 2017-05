© afp

Et war an der éischter Woch vum neie Schouljoer. An enger Primärschoul am Bundesstaat Pennsylvania hat e Jong aus dem éischte Schouljoer säi Mëttegiesse schonns um Teller, bis eng Kantin-Mataarbechterin koum a säin Iessen an d'Poubelle geheit huet. De Grond: D'Eltere vum Kand konnten d'Iessenssuen net bezuelen.



Des Praxis gëtt "Lunch shaming" genannt an ass an den USA leider keen Eenzelfall. A verschiddene Schoule mussen d'Kanner als Strof de Buedem propper maachen, an anere kréie si e Stempel mat der Opschrëft "Ech schëllegen Iessenssuen". D'Schoulverwaltungen erwaarde sech dovunner, dat d'Elteren éischter bereet sinn, hir Scholden ze bezuelen.



Dem Stacy Koltiska, der Kantin-Mataarbechterin aus Pennsylvania, ass et ze verdanken, datt elo iwwert d'Diskriminéierung vu Kanner aus aarme Famillje geschwat gëtt. Nodeems si dem Jong d'Iesse ewechgeholl hat, huet hien ugefaange mat kräischen an si huet sech geduecht : "Dat do kann ech net maachen, dat ass lächerlech." Si huet doropshin hir Kënnegung agereecht. Doranner huet si geschriwwen, si wéilt net méi fir en Etablissement schaffen, an deem wéinst "2,05 Dollar (1,88 Euro) e Kand blaméiert an him d'Iesse verweigert gëtt." Hir Kënnegung huet Schlagzeile gemaach.



An New Mexico ass et antëscht verbueden, Kanner wéinst den Iessenscholde vun hiren Elteren ze bestrofen. Et ass deen éischte Staat, deen esou ee Gesetz huet, allerdéngs gëtt aktuell och a Kalifornien an an Texas iwwert ähnlech Regelungen diskutéiert.

"Wéi kann een erwaarden, datt e Kand sech 8 Stonne laang konzentréiere kann, ouni eppes ze Iessen ze kréien?" freet sech d'Stacy Koltiska. "Mir ginn eise Prisonéier dräi Mol den Dag ze iessen, mä eis Kanner kréien näischt?"