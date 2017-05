No der Affär ronderëm d'Presidentin Park an no méintelaanger Instabilitéit sinn d'Südkoreaner en Dënschden opgeruff fir en neie Staatschef ze wielen.

Observateure rechnen dermatter, datt déi Konservativ un Terrain verléieren, gutt Chancen hätt iwwerdeems de Kandidat vun der demokratescher Gauche, Moon Jae-In. Sondagen no kéim hien op iwwer 40 % vun de Stëmmen. De Konservativen Hong Jun-Pyo dogéint kéim just op 18 %.



Am Ganze ginn 13 Kandidaten an d'Course.



D'Ex-Presidentin Park sëtzt iwwerdeems wéinst Korruptiouns-Reprochen am Prisong a waart op hire Prozess