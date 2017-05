Demonstrante fäerten e Sozialofbau, sollt de fréiere Wirtschaftsminister seng geplangte Reformen ëmsetzen. Den Emmanuel Macron plangt ënnert anerem d'Aarbechtsrecht ze reforméieren. Sou sollen zum Beispill méi flexibel a méi laang Aarbechtszäite gesetzlech verankert ginn. Fir Demonstratioun e Méinden den Owend hat de lénksgeriichte Mouvement "Front social" opgeruff. Déi national Gewerkschaften haten dës Protestaktioun net ënnerstëtzt.





Den zukünftege franséische President kritt iwwerdeems Ënnerstëtzung vum US-President. Den Donald Trump wéilt Säit u Säit mam Emmanuel Macron géint gemeinsam Erausfuerderunge kämpfen. Dat sot e Méinden den Owend dem amerikanesche President säi Spriecher Sean Spicer. Den Donald Trump, deen am Wahlkampf nach indirekt d'Rietspopulistin Marine Le Pen ënnerstëtzt hat, huet dem Macron an engem Telefonsgespréich gratuléiert. Den Trump wier op déi laang a stabil Relatiounen tëscht den USA a Frankräich agaangen, heescht et aus dem Wäissen Haus. Den Donald Trump an den Emmanuel Macron hunn donieft ofgemaach sech während dem NATO-Sommet de 25. Mee zu Bréissel ze gesinn.



Dem neie franséische President säi Mouvement " En Marche" huet iwwerdeems e Méinden den Owend matgedeelt, dass den Emmanuel Macron no senger Wahlvictoire scho mat der Kanzlerin Angela Merkel, der britescher Premierministesch Theresa May, dem kanadesche Premier Justin Trudeau an dem tierkesche President Erdogan telefonéiert hätt.