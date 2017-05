Zu Phoenix an den USA ass et der Police gelongen e Mann festzehuelen, den tëscht August 2015 a Juli 2016 net manner wéi 9 Mënschen ëmbruecht huet.

Hien huet ëmmer nees aus engem Auto eraus op seng onschëlleg Affer geschoss. Ëmmer nees ass et dem Täter gelonge sech onerkannt ewech ze maachen.



Op enger gemeinsamer Pressekonferenz hunn d'Police, de Parquet an den FBI e Méinde bekannt ginn, dass si den 23 Joer alen Täter konnte festhuelen. D'Motiv fir seng Dot ass nach net bekannt. Mat enger Exceptioun hat de Mann mat kengem vun den Affer e Lien. Vill vun hinnen goufe virun hiren Haiser erschoss, anerer goufe just ugeschoss a blesséiert. Wéi et heescht, géif den Ament ënnersicht ginn, ob den Täter och nach fir aner Verbrieche responsabel ass. Hie soll op op d'mannst 12 Persoune geschoss hunn.