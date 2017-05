Zënter dem Ufank vum Joer sinn am Afghanistan bal 90.000 Mënsche aus hiren Uertschafte fortgelaf.

Internat.: Am meeschte gelies

D'Leit flüchte wéinst den Ausenanersetzunge tëscht radikalislamischen Taliban an de Sécherheetsautoritéiten. Dat geet aus enger Rapport ervir, deen d'UNO publizéiert huet.



Et gëtt iwwerdeems geschat, datt eleng an der Provënz Kundus méi ewéi 30.000 Mënschen op der Flucht kéinte sinn.