Dat huet de Politiker um Dënschdeg de Moien um franséischen RTL annoncéiert.



Hie wier zwar attachéiert un de PS, seng Geschicht a seng Valeuren, esou de Valls, ma de Parti socialiste wier dout.: "Moi je serai candidat de la majorité présidentielle, et souhaite m'inscrire dans ce mouvement qui est le sien, la République en marche".



Elo steet de Manuel Valls also hannert dem Emmanuel Macron, dëse bräicht eng grouss an eng kohärent Majoritéit, esou de Valls, deen an der éischter Circonscriptioun vum Departement Essonne kandidéiert.