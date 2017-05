Wéi de Tagesspiegel schreift, géifen d'Sécherheetsautoritéite mat dem ganzen lénksextremen an autonome Spektrum aus Däitschland zu Hamburg rechnen. Wéi aus den Analyse vun der Police ervir geet, wéilten déi Lénksextrem iwwert de Wee vu militanten Aktiounen dee brutale Protest géint de G20 Sommet op d'Strooss bréngen. Et wier och domat ze rechnen, dass déi Autonom duerch Lénksextremisten aus dem noen Ausland ënnerstëtzt ginn.D'Sécherheetsautoritéite géifen an deem Kontext op d'Mobiliséierung vu radikale Gruppen an Italien, Frankräich, Holland, der Schwäiz an Skandinavien verweisen.De 7. an 8. Juli kënnt déi däitsch Kanzlerin Angela Merkel zu Hamburg mat de Staats- a Regierungscheffe vun de wichtegsten Industrielänner zesummen. Dozou gehéieren ënnert anerem d'Presidente vun den USA, Russland an der Tierkei.