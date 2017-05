Den EU-Kommissiounspresident Juncker ass guer net frou driwwer, dass aus dem Gespréich mat der britescher Premierministesch May an de Medien zitéiert gouf.

Onofhängeg dovunner wie bei dem Iessen dobäi war, wier d'Tatsaach, dass aus dësem Gespréich zitéiert gouf, een extrem schroe Problem, sou de Jean-Claude Juncker an engem Gespréich mam Handelsblatt zu Bonn.



Op d'Fro, ob hien un dësem Feeler bedeelegt wier, huet de Kommissiounspresident geäntwert, dass hie wuel selbstkritesch wier an doranner och ganz douéiert ass, an dësem Fall wéilt hien sech awer näischt ophalsen. Nimm huet de fréiere Lëtzebuerger Premier keng genannt. Déi viregt Woch waren Detailer aus dësem confidentielle Gespréich tëscht der britescher Premierministesch an dem EU-Kommissiounspresident duerchgesickert. Britesch an däitsch Medien hate spekuléiert, dass de britesche Chef de Cabinet dofir responsabel wier. De Jean-Claude Juncker soll ganz skeptesch gewiescht sinn iwwert een erfollegräichen Ofschloss vun de Brexit-Verhandlungen.