Op dëser Konferenz mam Numm "Seed an Chips" geet et ëm nei Technologië fir d'Produktioun vu Liewensmëttel. De Barack Obama hëlt als Éieregaascht un enger vun den Diskussiounen deel.



Op dëser Konferenz, déi nach bis en Donneschdeg dauert, geet et ëm verschidde Sujeten wat eis Liewensmëttel betreffen, vun der Landwirtschaft bis iwwer Emballagen, Offall, digital Restauranten an nei Technologien. Iwwer 200 Riedner aus der ganzer Welt ginn zu Mailand erwaart.