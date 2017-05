Knäipen ass an Indien e grousse Problem an och ëmmer erëm e grousst Thema an de Medien.

An Indien huet eng Studentin virun hirer Opnamexame missen hire Soutien ausdoen. D'Kontrolleuren hätten hir gesot, datt si d'Prüfung just da matschreiwe kéint, huet d'Studentin der Tëléschaîne NDTV gesot. De Verschloss vum Soutien hat de Metalldetekter am Agang vun der medezinescher Héichschoul ausgeléist. "Also hunn ech de BH do ausgedoen a menger Mam ginn, déi dobausse gewaart huet" sou déi jonk Fra.



D'Eltere vun enger anerer Studentin hu matgedeelt, datt hiert Meedchen de Knapp vun hirer Jeansbox huet missen ofmaachen, ier si d'Prüfung matschreiwen dierft. An de Reglementer ass néierens vu Soutienen oder Jeans-Knäpp rieds, allerdéngs gëtt et eng Hellewull vun anere Kleedervirschrëften. Ënnert anerem sinn donkel Kleeder, laang Äerm, Broschen, Ofzeechen, fest Schong a Strëmp net zougelooss.

D'Direktioun vun der Héichschoul huet matgedeelt, et géif strikt Uweisunge ginn, just déi Leit fir Prüfungen zouzeloossen, bei deenen den Detekter net ausschloe géing. Knäipen ass an Indien e grousse Problem an och ëmmer erëm e grousst Thema an de Medien. 2015 sinn am Bundesstaat Bihar e puer honnert Leit festgeholl ginn, déi probéiert hunn, Frënn a Famill mat Knäipziedelen an aneren Utile bei hire Prüfungen ze hëllefen.