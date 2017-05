© afp

Aussoe vun der Bundeskanzlerin Angela Merkel no wëll d'Bundesregierung et net zouloossen, datt an Däitschland Wahlkampf fir d'Aféierung vun der Doudesstrof an der Tierkei gemaach gëtt. Et géif zwar nach keng konkret Ufroe ginn, allerdéngs wier dës Fro leider awer och net komplett hypothetesch. "An der Tierkei ass schonns iwwert dëst Thema diskutéiert ginn", esou d'Angela Merkel. Deemno wier et wichteg kloer ze soen, datt "fir een Inhalt, dee mir absolut refuséieren, wéi zum Beispill d'Doudesstrof" an Däitschland keng Reklamm däerf gemaach ginn, huet d'Bundeskanzlerin gesot.

Tierkeschem Recht no kënnen och Tierken, déi am Ausland liewen, bei Wahlen a Referenden am Land matmaachen. Fir d'Lescht war dëst beim Verfassungsreferendum am Abrëll de Fall. Elo gëtt iwwert e weidert Referendum diskutéiert, dat iwwert d'Aféierung vun der Doudesstrof entscheede soll. Den tierkesche President Recep Tayyip Erdogan setzt sech dofir an.

D'Bundesregierung huet an de vergaangene Wochen allerdéngs kloergestallt, datt en tierkeschen Doudesstrofe-Referendum op däitschem Buedem net a Fro géif kommen. Grondsätzlech ass Däitschland net dozou verflicht, engem anere Land Ofstëmmungen an hire Botschaften a Konsulater an Däitschland z'erlaben.