© afp

Deen Dag wäert hie sécherlech nie vergiessen: E Spadséiergänger huet zu Mönchengladbach eng Läich an engem Bam entdeckt, déi schonn zanter e puer Wochen do war. Der Obduktioun no kéint de Mann erfruer oder un enger Vergëftung gestuerwe sinn. Wéi d'Police den Dënschdeg matgedeelt huet, goufe keng Zeeche fonnt, datt eng aner Persoun um Doud vum Mann schold kéint sinn. Si hunn och ausgeschloss, datt de Mann verhongert ass.



Den 59 Joer ale Spadséiergänger hat den Doudegen de Samschdeg de Mëtteg an enger Héicht vu ronn 4 Meter an engem Bam entdeckt, deen op engem Privatgrondstéck steet. D'Police an d'Pompjeeë ware sur place, fir de Mann erofzehuelen. D'Identitéit vum Mann ass nach onbekannt, mä eng DNA-Analyse soll dat elo klären.