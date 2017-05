No de Landtagswahlen a Schleswig-Holstein, déi d'CDU fir sech entscheede konnt, geet et Sonnde weider mat deenen an Nordrhein-Westfalen.

© afp

Eng 13 Millioune Bierger sinn opgefuerdert wielen ze goen. Well d'Bundesland wéinst senger Gréisst och een Impakt op d'Bundestagswahl huet, dierften d'Wahlen am Detail suivéiert ginn. An deene leschte 50 Joer hat ëmmer een SPD-Regierungschef d’Nues vir.

Zanter de leschte Landtagswahle gëtt Nordrhein-Westfalen vun der SPD-Politkerin Hannelore Kraft dirigéiert. Mat 39 Prozent vun de Stëmme konnt sech d'SPD deemools däitlech virun der CDU behaapten. 2012 koumen d'Chrëschtdemokraten op 26 Prozent.



BAND: Landtagswahlen - Frank Elsen





Dëse Sonnde ginn d'Hannelore Kraft fir d'SPD an den Armin Laschet fir d'CDU als Spëtzekandidaten an d'Course. Schonn am Virfeld vum grousse Rendez-vous si béid bei engem Tëleesdebat openee getraff. Ënnert anerem gouf iwwert d'Sécherheet geschwat. Dëst, well d'Zuel vun den Abréch an Nordrhein-Westfalen zu den héchsten an Däitschland zielt. Zanter dem Ufank vum Joer wieren d'Chifferen awer ëm een Drëttel zréck gaangen, esou d'Hannelore Kraft:

"Das Niveau ist in der Tat noch zu hoch. Wir haben mehr Polizisten und Polizistinnen ausgebildet, wir sind gestartet 2010 mit 1.100 pro Jahr, sind jetzt bei 2.000 und wollen weitergehen auf 2.300 neue Polizisten und Polizistinnen pro Jahr weil wir eben wissen, wir brauchen mehr Polizei auf der Straße. Die Bezirksbeamten wollen wir verdoppeln. Wir brauchen aber auch mehr Kripo-Beamte und wir brauchen eine gleich hohe Sicherheit im ländlichen Raum. Die wollen wir gerne beibehalten, deshalb setzen wir auf mehr Polizei aber auch auf mehr Justiz. Denn es ist ganz wichtig, dass die Strafe auf dem Fuße folgt und dadurch brauchen wir auch starke Justiz. Mit 1700 Stellen haben wir auch die gestärkt."

Och fir den Armin Laschet ass déi Zuel vu 144 Abréch, déi all Dag an Nordrhein-Westfalen geschéien, ze héich:



"Mehr als in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz zusammen - nur in Nordrhein-Westfalen. 22% der Einwohner, 28% der Einbrüche und deshalb kann uns das nicht ruhen lassen. Ich will dass Nordrhein-Westfalen so sicher ist wie andere Bundesländer und dass wir nicht bei Einbruchszahlen immer so weit vorne liegen."