The Russia-Trump collusion story is a total hoax, when will this taxpayer funded charade end? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2017

Um Dënschdeg den Owend eiser Zäit huet den US-President Donald Trump op en Neits fir eng gelleg Iwwerraschung gesuergt: En huet de Chef vum FBI, also vun der US-Bundespolice, entlooss. Den James Comey muss goen.Dat huet de Spriecher vum Wäissen Haus, de Sean Spicer, en Dënschdeg matgedeelt. De President wier domat enger Recommandatioun vum US-Justizminister Jeff Sessions an deem sengem Stellvertrieder nokomm.Zu Washington huet d'Nouvelle vun der Entloossung eng Schock-Well ausgeléist.Den FBI ënnersicht jo, ob et illegal Arrangementer tëscht dem Wahlkampfteam vum Donald Trump an der russescher Regierung am Kader vun den US-Wahle gouf.Am Entloossungsbréif un de Comey betount den Trump zwar, datt den FBI-Chef e puer Mol verséchert hätt, datt net direkt géint de President enquêtéiert géif ginn. Trotzdem wier e wéi de Justizministère der Meenung, datt de Comey net à même wier, den FBI effizient ze leeden.D'Bundespolice misst ënner enger neier Féierung Vertrauen zeréckgewannen.De Comey war viru 4 Joer vum deemolegen US-President Barack genannt ginn an hätt am Prinzip sollen 10 Joer op dem Poste vum FBI-Chef bleiwen.Den Zäitpunkt vun der Entloossung am Kader vun den Ermëttlungen iwwer méiglech Kontakter zu Russland vum Trump-Team ass brisant, ma och bei Demokraten ass de Comey ëmstridden, well e kuerz virun der Wahl iwwert d'Mail-Problemer vum Hillary Clinton geschwat hat.Den FBI-Chef hat och dem President Trump widdersprach, wéi dee behaapt hat, den Obama hätt hien oflauschtere gelooss. Dofir géif et kee Beweis ginn, esou de Comey am Mäerz.