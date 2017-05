Ongléck a Groussbritannien 11 Joer aalt Meedche stierft an engem Fräizäitpark

Dramatescht Ongléck e Mëttwoch an engem Fräizäitpark an der Géigend vu Birmingham an England, wou e Meedche vun 11 Joer ëm d'Liewe koum.