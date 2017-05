Dat huet de Figaro en Dënschden den Owend gemellt. Den Ament ass d'Marion Maréchal-Le Pen Deputéiert am Département Vaucluse.



Dëse politesche Réckzoch soll aus perséinlechen a familiäre Grënn geschéien, heescht et weider an der Zeitung.



Et gëtt awer driwwer spekuléiert, ob et net nach aner Grënn gëtt. D'Marion Maréchal-Le Pen gëllt als méi radikal wéi hir Tatta Marine a wéinst der Ausriichtung vum FN goufen et an der Vergaangenheet ëmmer nees Konflikter tëscht béide Fraen.