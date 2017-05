© afp (Archiv)

Mexiko gëtt wat d'Zuel vun de Morden ugeet, just nach vu Syrien iwwertraff. A Syrien ass jo zanter 2011 Biergerkrich.

Nëmme ganz seele géif kriminell Gewalt en ähnlechen Niveau erreechen, wéi en arméierte Konflikt, heescht et an der Etude. Mä dat wär awer a Mexiko an och an Honduras, Guatemala an dem El Salvador de Fall.

Eleng zejoert goufen a Mexiko 23.000 Mënschen ëmbruecht. An den 3 anere Länner zesumme 16.000.

Am Verglach: a Syrien sinn zejoert 60.000 Mënschen dout gemaach ginn.