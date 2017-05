An Éisträich ass de Vizekanzler Reinhold Mitterlehner zréckgetrueden.

Et géif elo duergoen, sot den 61 Joer alen ÖVP-Politiker. Hie war parteiintern staark ënner Drock geroden. D'ÖVP ass jo de Juniorpartner an enger Koalitioun an Éisträich zesumme mat de Sozialdemokraten.