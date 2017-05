Am Ganze solle 577 Kandidaten untrieden, fir all Sëtz an der Assemblée Nationale a sollen dem Partei-Onofhängege Macron bei de Wahlen den 11. an 18. Juni de Réck stäipen, fir eng Regierungsmajoritéit zesummen ze kréien. De Mouvement vum Emmanuel Macron trëtt mat Kandidaten aus verschiddene Parteien un. Mat Spannung gëtt dowéinst och drop gewaart, ob ënnert de Kandidaten och bekannte Politiker vun der Gauche an der Droite sinn. Wéi et heescht soll all zweete Kandidat aus der Zivilgesellschaft kommen. Donieft solle 50% Frae sinn.



Den Emmanuel Macron hat säi Mouvement viru gutt engem Joer gegrënnt an zielt an Tëscht iwwer 280.000 Memberen. Wéi allerdéngs franséisch Medie mellen, géifen en Donneschden nach net alleguerten d'Kandidaten devoiléiert ginn. Wéi et heescht, wéilt d'Partei nach fir d'éischt déi Demandë vu Kandidaten iwwerpréiwen, déi déi lescht Minutten era komm sinn. Um Donneschde solle 450 Nimm bekannt gemaach ginn. Dem Emmanuel Macron säi Porte-parole sot, dass net manner wéi 80 sozialistesch Deputéiert bei "La République en marche" ugeklappt hätten, fir mat an d'Wahlen ze goen.



Véier Deeg virun der Vereedegung vum neie franséische President huet d'Regierung vum Premierminister Bernard Cazeneuve hire Récktrëtt offiziell agereecht. Et gëtt erwaart, datt déi nei Regierung d'nächst Woch mat hirer Aarbecht ufänkt. Den Emmanuel Macron iwwerhëlt e Sonndeg als jéngste President an der franséischer Geschicht d'Geschécker vum Land.