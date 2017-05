A Kanada hoffen d'Leit weiderhin, dass d'Iwwerschwemmunge geschwënn zeréckginn. Allerdéngs gesäit et nach ëmmer net duerno aus.

Internat.: Am meeschte gelies

Fir de Weekend gouf nämlech neie Reen virausgesot.



Eleng am Quebec sti bal 4.000 Haiser ënner Waasser.



Och am Weste vum Land zu British Columbia erwaarden d'Autoritéite weidere Reen a Wiederen, dobäi kënnt de Schnéi, deen am Gaangen ass ze schmëlzen.