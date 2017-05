D'Mier huet wuel 22 Matrousen d'Liewe kascht ... © AFP (Archivbild)

Wahrscheinlech 22 Doudesaffer, dat ass de Bilan, nodeems am Südatlantik e südkoreanesche Frachter ënnergaangen ass.



Déi lescht 40 Deeg gouf nom Equipage gesicht. Et besteet keng Hoffnung méi, dass nach een iwwerlieft huet. Just zwee Leit Equipage konnten aus engem Schlauchboot gerett ginn.



Den iwwer 300 Meter laange Frachter hat Enn Mäerz en Noutruff ofgesat. 28 Schëffer aus Uruguay, Argentinien a Brasilien hunn nom Equipage gesicht op enger Fläch vun iwwer 280.000 Quadratkilometer.



Wéi et vun deenen zwee Iwwerliewenden heescht, wier d'Schëff op eemol an zwee gebrach, nodeems si et verlooss haten.



No engem Waasserabroch hat de Kapitän den Uerder ginn, d'Schëff ze evakuéieren. Zwee weider Schlauchbooter an zwee motoriséiert Rettungsbooter goufen eidel fonnt.



De Frachter war ënnerwee vu Brasilien a China, wéi d'Ongléck geschitt ass.