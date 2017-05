© AFP (Archivbild)

Duerch een Äerdbiewen am Nordweste vu China koumen engem leschte Bilan no op d'mannst 9 Mënschen ëm d'Liewen. D'Biewen hat eng Stäerkt vu 5,5 op der Richterskala. Duerno gouf et nach eng Partie Nobiewen.



Wéi et vun der Plaz heescht, sinn d'Rettungsaarbechten ugelaf. 180 Haiser sinn a Koup gefall. Et gëtt gefaart, dass ënnert deene futtisse Gebaier nach vill Affer leien. Lokale Medie mellen, dass 23 Persoune blesséiert gi wieren.