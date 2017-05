Heimat gouf den FBI-Chef entlooss ...

Nodeems den US-President Trump den FBI-Chef James Comey fristlos entlooss huet, suergt elo de Refus vum Wäissen Haus, ee Spezialenquêteur anzesetzen, fir d'Russland-Affär opzeklären, fir weider Roserei am amerikanesche Kongress.



D'Oppositioun fäert, dass nom Comey senger Entloossung d'Onofhängegkeet vun den Enquêten a Gefor ass.



Dee Betraffene selwer huet an engem Bréif u seng fréier Mataarbechter beim FBI betount, dass hie sech bewosst war, dass e President den Direkter vum FBI kann ouni Grond zu all Moment entloossen. Hie géif och elo keng Zäit mat dëser Decisioun verschwenden oder wéi hien et gesot krut. Et wier eben elo geschitt, sou den James Comey. An turbulenten Zäiten sollten déi amerikanesch Bierger den FBI als Fiels vun der Kompetenz, Éierlechkeet an Onofhängegkeet consideréieren.