Bal all Mënsch war schonns iergendwann an der Situatioun: Et war e schéinen Owend, et huet een e bëssen eppes gedronk - villäicht och ee Glieschen ze vill - mee et wëll een endlech Heem an et villt ee sech dach eigentlech nach ganz gutt. Oder? Gläichzäiteg gëtt et bal keen, deen nach ni vun de Konsequenze vun esou oniwwerluechten Entscheedunge betraff war. Zu Lëtzebuerg louch d'Zuel vun den Doudesaffer, déi am Joer 2016 hiert d'Liewen op eise Stroosse gelooss hunn, bei 32. D'Haaptgrënn waren Alkohol an ze héich Vitess, woubäi d'Vitess-Accidenter liicht réckleefeg sinn. Dat Schlëmmsten dorunner ass, dat déi Zuel vill méi no bei 0 leie kéint.



An Däitschland läit de Prozentsaz vun Accidenter duerch Alkohol ähnlech héich, wéi zu Lëtzebuerg. Statistiken aus eisem Nopeschland weisen, datt am Joer 2015 bei all 14. Verkéiersaffer ee vun de Bedeelegten ze vill gedronk hat. Aus dësem Grond hunn Experten elo méi konsequent Gesetzer gefuerdert. Si maache sech fir e kompletten Alkoholverbuet am Stroosseverkéier staark.



Am Joer 2015 sinn 256 Mënsche bei Alkoholsaccidenter an Däischland gestuerwen, ronn 16.500 sinn dobäi blesséiert ginn. Wéi déi däitsch "Hauptstelle für Suchtfragen" (DHS) mellt, sinn et virun allem jonk Männer, déi den Auto trotz Alkohol net stoe loossen. Si ënnerschätzen den Afloss a si méi risikobereet. Alkoholiséiert Männer am Alter vun 21 bis 25 Joer sinn deemno mat Ofstand am heefegsten an Accidenter verwéckelt, bei deene Leit zu Schued kommen.

D'Geforeschwell, iwwert där sech Alkohol negativ op d'Fueren auswierkt, läit Experten no scho bei 0,2 bis 0,3 Promill. Bei der gesetzlecher Limite vun 0,5 Promill ass de Risiko, an en Accident verwéckelt ze ginn, schonns duebel esou héich, wéi bei engem niichteren Automobilist.