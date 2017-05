© afp

Well hien op Zack war, konnt en Automobilist op der A9 e schwéieren Accident verhënneren an engem anere Chauffeur dobäi wahrscheinlech souguer d'Liewe retten. Ee Mann, dee mat enger klenger Camionnette ënnerwee war, huet während dem Fueren d'Bewosstsinn verluer. Säin Auto ass doropshi vun der Bunn ofkomm an ongeféier en hallwe Kilometer un der mëttlerer Leitplank laanschtgeschruppt.



Ee Familljepapp, dee mat senger Fra a sengen dräi Kanner am Auto souz an de ganze Spektakel gesinn huet, huet séier nogeduecht an huet d'Camionnette iwwerholl. Nodeems e sech direkt virum bewosstlosen Automobilist placéiert hat, huet hien dësen hannen opfuere gelooss an en sou ausgebremst. Duerch dem Mann seng couragéiert Aktioun ass keen zu Schued komm, och wann de Schued un den zwee Autoe mat ëm di 3.000 Euro beziffert ka ginn.