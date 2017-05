De jonke Mann huet an enger Kierch Pokémon gejot an e Video dovun op Youtube gesat.

© afp

Ee vun de gréissten Trends vum leschte Joer, Pokémon-Go, stoung elo am Zentrum vun enger russescher Geriichtsaffaire géint e jonke Mann. Well de militanten Atheist Ruslan Sokolowski an enger Kierch Pokémon gejot an dono e Video dovun op eng bekannt Video-Plattform eropgelueden hat, ass hien elo vun engem russesche Geriicht zu dräi an hallef Joer op Bewährung veruerteelt ginn. Hien ass den Donneschdeg wéinst Ustëftung zum Haass op Gleeweger zu Jekaterinburg ugeklot ginn.



De Sokolowski hat sech selwer derbäi gefilmt, wéi hien an enger bekannter Kierch op virtuell Monsterjuegd gaangen ass. Hien huet geflucht a gesot, datt Pokémon do méi liicht ze fanne wiere wéi de Jesus. De Video vum leschten August gouf méi wéi 1,6 Millioune Mol ugekuckt. Bis zum Prozess war de Mann néng Méint am Prisong, respektiv ënnert Hausarrest.

Dëse Fall mécht däitlech, wéi staark den Afloss vun der orthodoxer Kierch a Russland ass an erënnert un de Fall vun der russescher Band "Pussy Riot", déi an enger Kierch opgetruede war. D'Membere vun der Band sinn doropshin veruerteelt ginn, hir Strof an engem Lager ofzesetzen.

D'Riichterin Jekaterina Schoponiak sot, datt dem Sokolowski seng Aktioun "d'Bierger duerchernee maache géing" a "respektlos vis-à-vis vun der Gesellschaft" wieren. De jonke Mann hätt mat sengem Video d'Gefiller vu ville Gleewege verletzt.

Amnesty International huet an engem Appell gefuerdert, datt de Sokolowski fräigelooss soll ginn, well hie just wéinst sengen Iwwerzeegungen inhaftéiert gi wär. Den Ugeklote huet sech virum Parquet als "Atheist a Kosmopolit" bezeechent, dee keen dovunner ofhale wéilt, seng Relioun auszeliewen.